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Четверг,
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Медведев отказался комментировать намерение Навального идти на выборы

Оппозиционер собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2018 году

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что пока рано комментировать выдвижение отдельных кандидатов для участия в президентских выборах в 2018 году.

«Никакая кампания пока еще не началась. Разные люди делают разные заявления, поэтому я никак не отношусь к этим заявлениям», — сказал Медведев, цитирует ТАСС. Он также добавил, что уверен в том, что кампания пройдет в соответствии с российским законодательством о порядке избрания главы государства и «всё будет хорошо».

Ранее блогер и оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что собирается баллотироваться в президенты в 2018 году.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Медведев отказался комментировать намерение Навального идти на выборы

Оппозиционер собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 2018 году

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