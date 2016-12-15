Медведев отказался комментировать намерение Навального идти на выборы

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что пока рано комментировать выдвижение отдельных кандидатов для участия в президентских выборах в 2018 году.

«Никакая кампания пока еще не началась. Разные люди делают разные заявления, поэтому я никак не отношусь к этим заявлениям», — сказал Медведев, цитирует ТАСС. Он также добавил, что уверен в том, что кампания пройдет в соответствии с российским законодательством о порядке избрания главы государства и «всё будет хорошо».

Ранее блогер и оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что собирается баллотироваться в президенты в 2018 году.

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