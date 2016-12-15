Путина угостят рыбой фугу и японской говядиной на гриле

Президент России и премьер Японии поужинают в отеле «Отани-Сансо», где остановился Владимир Путин.

В меню ужина, приготовленного в стиле трапезы кайсэки, входит говядина, приготовленная на гриле, сезонные закуски и жареные во фритюре ломтики рыбы фугу. К рыбе подадут рис сорта косихикари из префектуры Ямагути.

После ужина политики продолжат беседу, в ходе которой будет затронут территориальный вопрос, связанный с притязаниями японцев на острова южных Курил, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на агентство Sputnik.