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Абэ отметил важность роли России на международной арене

Японский премьер-министр рассказал о содержании встречи с президентом РФ

Японский премьер-министр Синдзо Абэ отметил важность конструктивной роли России в решении международных вопросов. Об этом он заявил, выступая перед журналистами с рассказом о содержании встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Относительно международных вопросов мы обсудили важность конструктивной роли России, а также говорили о возможности вместе решать различные вопросы», — цитирует ТАСС.

Также политики обсудили перспективы мирного договора. Кроме того, Синдзо Абэ передал Путину письмо от бывших жителей Курильских островов.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Абэ отметил важность роли России на международной арене

Японский премьер-министр рассказал о содержании встречи с президентом РФ

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