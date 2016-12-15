Абэ отметил важность роли России на международной арене

Японский премьер-министр Синдзо Абэ отметил важность конструктивной роли России в решении международных вопросов. Об этом он заявил, выступая перед журналистами с рассказом о содержании встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Относительно международных вопросов мы обсудили важность конструктивной роли России, а также говорили о возможности вместе решать различные вопросы», — цитирует ТАСС.

Также политики обсудили перспективы мирного договора. Кроме того, Синдзо Абэ передал Путину письмо от бывших жителей Курильских островов.