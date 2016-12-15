Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Следы взрывчатки обнаружены на телах жертв катастрофы египетского А321

Пассажирский самолет Airbus A320 компании EgyptAir, летевшего из Парижа в Каир, пропал над Средиземным морем 19 мая

Следы взрывчатки обнаружены на телах жертв авиакатастрофы лайнера А321, разбившегося в мае этого года над Средиземным морем.

Как сообщается в заявлении, распространенном комиссией по расследованию катастрофы, такое заключение предоставлено судебными медиками.

Ранее стало известно, что расследование катастрофы передано в генеральную прокуратуру Египта, сообщает «РИА Новости».

Пассажирский самолет Airbus A320 компании EgyptAir, летевшего из Парижа в Каир, пропал над Средиземным морем 19 мая. Обломки лайнера обнаружили в море на следующий день, погибли 56 пассажиров и десять членов экипажа.

Читайте также:

На обломках лайнера EgyptAir найдены следы тротила

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Следы взрывчатки обнаружены на телах жертв катастрофы египетского А321

Пассажирский самолет Airbus A320 компании EgyptAir, летевшего из Парижа в Каир, пропал над Средиземным морем 19 мая

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке