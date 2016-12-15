Следы взрывчатки обнаружены на телах жертв катастрофы египетского А321

Следы взрывчатки обнаружены на телах жертв авиакатастрофы лайнера А321, разбившегося в мае этого года над Средиземным морем.

Как сообщается в заявлении, распространенном комиссией по расследованию катастрофы, такое заключение предоставлено судебными медиками.

Ранее стало известно, что расследование катастрофы передано в генеральную прокуратуру Египта, сообщает «РИА Новости».

Пассажирский самолет Airbus A320 компании EgyptAir, летевшего из Парижа в Каир, пропал над Средиземным морем 19 мая. Обломки лайнера обнаружили в море на следующий день, погибли 56 пассажиров и десять членов экипажа.