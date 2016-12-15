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В Ярославле подняли купол легкоатлетического манежа

Тренировки в спорткомплексе начнутся в конце декабря

В Ярославле подняли рухнувший купол легкоатлетического манежа. Тренировки в спорткомплексе начнутся в конце декабря.

Вице-губернатор Ярославской области Виталий Ткаченко сказал, что спорткомплекс полностью будет восстановлен в 20-х числах декабря, сообщает ИА «Ярновости».

Напомним, надувной купол спортивного сооружения лопнул в ночь на 9 ноября. Экспертиза показала, что причиной его разрыва стали погодные условия — мокрый снег, дождь и сильный ветер. При его обрушении никто не пострадал. В настоящее время занятия в манеже приостановлены.

Гарантия после ремонтных работ составляет 10–15 лет.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

В Ярославле подняли купол легкоатлетического манежа

Тренировки в спорткомплексе начнутся в конце декабря

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