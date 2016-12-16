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Пятница,
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Якутские боги приехали в Сочи

В программе международного кинофестиваля показали фильмы из Великобритании, Японии, России и США

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Теперь в Сочи можно будет посмотреть новейшие фильмы не только летом, на российском «Кинотавре», но и зимой: в курортном городе прошел Первый международный кинофестиваль. В течение недели жители и гости Сочи увидели 30 картин из разных стран.

— Мы сделали фестиваль в очень короткие сроки, — отметил глава города Анатолий Пахомов на торжественном открытии. — Нам очень хотелось, чтобы он состоялся, поэтому мы не стали затягивать со сроками проведения.

В курортных местах по всему миру давно поняли простую истину: кинофестивали — отличный способ привлечь туристов в межсезонье и сделать рекламу городу. Воспользовался зарубежным опытом и Сочи.

Учредитель и президент SIFA (Sochi International Film Awards) Любовь Балагова-Кандур подчеркивает международный статус проекта.

— В этом олимпийском городе мы можем показать нашим зарубежным гостям свет, гармонию и дружбу, что олицетворяют Россию, — сказала Любовь Балагова-Кандур. — У нас есть великолепные российские кинофестивали, например «Кинотавр», который ежегодно проходит в Сочи, но концепция SIFA в том, чтобы привозить людей и программы, способные содействовать международному сотрудничеству в киноиндустрии. 

Сопредседателями жюри SIFA стали режиссер и актриса Вера Глаголева и британский продюсер, президент кинофестиваля Raindance Эллиот Гроув. Среди других судей смотра — профессор Нью-Йоркского университета, продюсер Карл Бардош, американский режиссер и продюсер Лоуренс Фолдз, британский режиссер Нил Маккартни, российский режиссер Ираклий Квирикадзе, российский продюсер, секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов и актриса Ольга Будина.

— Культурный обмен между странами сегодня очень важен, потому что несет еще и образовательную функцию, — отметил Карл Бардош. — Я рад, что смогу поделиться своим опытом и знаниями с российскими коллегами и зрителями, но еще больше я рад возможности познакомиться с вашим кино.

Из 12 картин в основном конкурсе — шесть российских, и большинство уже были отмечены на различных российских кинофестивалях. В числе зарекомендовавших себя лент — драма «Птица», этническая комедия «Тэли и Толи» и философская трагикомедия «Рыба-мечта». Отдельно стоит отметить якутский фильм «Бог Дьёсёгёй» режиссера Сергея Потапова. Драма сделана на стыке документалистики и художественного кино. По сюжету фильма на главный якутский праздник года приходит божество — олицетворение добра и света Дьёсёгёй Айыы в облике молодого пастуха.

Быт и древние обычаи северного народа заинтересовали не только зарубежных гостей, но и российскую аудиторию — далеко не все граждане нашей страны могут позволить себе туристическую поездку в Якутию.

Не менее интересной оказалась и внеконкурсная программа. В ней представлены 18 фильмов, в том числе и «Две женщины» Веры Глаголевой, где главную роль исполняет британский актер Рэйф Файнс. Представляя фильм, актриса и режиссер заинтриговала собравшихся, заявив, что сотрудничество с Файнсом будет продолжено. 

Режиссер Константин Фамм специально прилетел в Сочи из Лос-Анжелеса, чтобы представить свою трилогию о Второй мировой войне: «Туфельки», «Брут» и «Скрипка». Если «Туфельки» и «Брута» уже показывали в Москве — в рамках ММКФ-2016, то финальная часть цикла «Скрипка» еще только снимается. Работу планируется завершить в 2017 году. В Сочи же гости и участники фестиваля смогли посмотреть трейлер будущей картины.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Якутские боги приехали в Сочи

Якутские боги приехали в СочиВ программе международного кинофестиваля показали фильмы из Великобритании, Японии, России и США

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