Скидки на колбасу могут отменить в новом году

Почти половина (40%) крупнейших производителей колбасы недовольны существующей сегодня системой проведения промоакций в магазинах. А это значит, что уже в следующем году они могут отказаться от полюбившихся покупателям 50-процентных скидок, если им удастся убедить в этом своих партнеров — торговые сети. При этом продавцы неслучайно настаивают на проведении промоакций — снижающийся потребительский спрос нуждается в стимуляции, напоминают отраслевые эксперты.

Крупнейшие производители колбасных изделий намерены в 2017 году пересмотреть подход к предоставлению скидок на свою продукцию в торговых сетях. Это выяснилось в ходе исследования «Экспертная панель», проведенного Всероссийским научно-исследовательским институтом мясной промышленности имени Горбатова (ВНИИМП) в декабре 2016 года. В нем приняли участие 54 крупнейших производителя мясных изделий и колбасы. Так, 38% опрошенных заявили, что готовы снизить маркетинговые мероприятия, чтобы увеличить свою прибыльность.

При этом производители ищут возможности сокращения не количества предложений по акциям (сегодня доля промопродаж в колбасной категории составляет 18%), а глубины скидок. По данным института маркетинговых исследований GfK Rus, сегодня средняя скидка на колбасные изделия в магазинах составляет от 13 до 50%. Это крайне отрицательно влияет на рентабельность бизнеса, подчеркивается в исследовании ВНИИМП.



— Смогут ли производители сократить глубину скидок, покажет время, так как основной движущей силой данного вопроса всё же являются сетевые игроки — партнеры производителей, — сказала руководитель опроса Ольга Кайтялиди. По ее словам, сегодня «ритейл борется за потребителя, доходы которого по-прежнему падают, при этом используется самый легкий и проверенный инструмент — скидки».

На сегодняшний день средняя цена 1 кг сырокопченой колбасы составляет порядка 900 рублей, полукопченой и варенокопченой — 440 рублей, вареной — 340 рублей, уточнили в ВНИИМП.

Отказом от скидок производители колбасы пытаются сохранить свою прибыль на фоне спада потребления в 2015 – 2016 годах. Так, по данным Росстата, сегмент колбасных изделий в 2016 году продолжает падение, начавшееся в 2014 году. В январе – сентябре 2016 года производство сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В январе – сентябре 2015-го было произведено 1,8 млн т колбасных изделий, а за аналогичный период в 2016 году — 1,78 млн т.

В исследовании института приводится статистика продаж в торговых сетях, например, за август 2015 года — июль 2016 года. Так, продажи колбасы в магазинах крупнейших федеральных сетей показали снижение в 11,1%, в мясном сегменте это самое большое падение, подчеркивается в исследовании.



По данным Росстата, продажи колбасных изделий за 2014 год составили 2,49 млн т, за 2015 год — 2,43 млн т.

Постепенное сокращение промоактивности должно способствовать увеличению прибыльности предприятий, уверены производители. По оценкам компании Nielsеn, при сохранении текущей динамики Россия может стать самой активной при проведении промоакций для рынка товаров повседневного спроса (FMCG) в Европе в перспективе трех-четырех лет.

— Среди продуктов питания категория колбасных изделий является одной из самых промоактивных, производители колбасных изделий энергично участвуют в промоакциях, — сообщил «Известиям» представитель X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Так, скидка на полках магазинов торговых сетей может достигать 50%, говорят в Х5. В компании уточнили, что, например, в торговой сети «Перекресток» каждую неделю во всех товарных группах мясного гастронома продаются со скидками 5 – 10% из 300 колбасных наименований.

Представитель ритейлера «Ашан Ритейл Россия» заявил «Известиям», что компания не придерживается политики агрессивных скидок.



В «Дикси» комментариев не предоставили. В Национальном союзе мясопереработчиков не ответили на запрос «Известий».

Управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков говорит, что торговые сети вряд ли смогут пойти навстречу производителям в вопросе скидок.



— Темпы роста чистой прибыли в продуктовом ритейле на текущий момент заметно отстают от скорости увеличения общего объема реализации, что свидетельствует о падении эффективности продаж, — добавил эксперт, подчеркнув, что отказ от скидок на фоне сокращающегося платежеспособного спроса способен привести к серьезному ухудшению динамики финансовых показателей сетей.



— Следует помнить и о влиянии нового тренда — переориентации потребителей, которые всё чаще приобретают вместо колбас охлажденные полуфабрикаты, — отметил Даниил Кириков.