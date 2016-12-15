Морская вода у Земли Франца-Иосифа признана эталонно чистой

Ученые признали морскую воду в районе арктического архипелага Земля Франца-Иосифа эталоном океанской воды. Об этом рассказала заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Мария Гаврило.

К такому выводу исследователи пришли, изучив гидрохимические свойства воды. Она в этом районе свободна от примесей, которые поступают с береговым стоком, и по своему микроэлементному составу, несмотря на близость берега, океанская вода отражает глобальный геохимический фон.

Ученые полагают, что акватория Земли Франца-Иосифа — это уникальное место, поскольку такую пробу можно взять близко от берега. Пробы морской воды в проливе Кембридж и с открытой океанской стороны острова Земля Александры были взяты весной в рамках совместного проекта с Институтом микроэлементов ЮНЕСКО при РУДН, пишет ИА FlashNord.

Ранее ученые из Москвы на базе Государственного океанографического института (ГОИН), изучив пробы пресной воды одного из озер острова Земля Александры, не обнаружили в ней ни токсичных свойств, ни специфической биологической активности. Такую воду называют биологически инертной, что является своеобразным золотым стандартом пресной воды.

Земля Франца-Иосифа — группа из 192 островов в Северном Ледовитом океане, на севере Европы, часть полярных владений России, входит в состав Приморского района Архангельской области.