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На Колыме пройдет первый региональный чемпионат WorldSkills

В профессиональных состязаниях смогут принять участие студенты и молодые рабочие

В ноябре 2017 года в Магаданской области запланировано проведение территориального чемпионата WorldSkills International (WSI). Соревнования в профессиональном мастерстве пройдут в семи областях.

Молодые участники будут демонстрировать навыки в электромонтаже, веб-дизайне, сварочных технологиях, парикмахерском искусстве, поварском деле, сантехнических работах и сестринском деле. К участию в чемпионате допускаются как студенты, так и молодые рабочие не старше 22 лет, передает ИА MagadanMedia.

Объем финансирования подготовки и проведения соревнований составит более 12 млн рублей.

Цель международного некоммерческого движения WorldSkills — повышение престижа рабочих профессий. Оно появилось в середине прошлого века. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

На Колыме пройдет первый региональный чемпионат WorldSkills

В профессиональных состязаниях смогут принять участие студенты и молодые рабочие

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