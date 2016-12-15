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Андрей Кончаловский: «Наши фильмы для тех, кто не ест попкорн»

Режиссер хотел бы запретить на показах его кинокартин продажу закуски

Режиссер Андрей Кончаловский хотел бы сделать так, чтобы на показах его фильмов в кинотеатрах не продавали попкорн и другую закуску.

По словам деятеля искусств, все люди делятся на два типа: на тех, кто ест попкорн в кинотеатрах, и на тех, кто не делает этого.

По его убеждению, он снимает фильмы для тех, кто попкорн не ест.

Для этого Кончаловский намерен принять меры по ограничению продажи попкорна в кинотеатрах во время показа своих лент, в частности фильма «Рай» (16+), премьера которого в широком прокате пройдет 19 января будущего гола.

Новый фильм Кончаловского «Рай», философская и глубоко драматичная притча о русском Сопротивлении во Франции во время Второй мировой войны, удостоен премии «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля и выдвинута от России на премию «Оскар» (номинация «Лучший иностранный фильм»). 

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Андрей Кончаловский: «Наши фильмы для тех, кто не ест попкорн»

Режиссер хотел бы запретить на показах его кинокартин продажу закуски

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