Андрей Кончаловский: «Наши фильмы для тех, кто не ест попкорн»

Режиссер Андрей Кончаловский хотел бы сделать так, чтобы на показах его фильмов в кинотеатрах не продавали попкорн и другую закуску.



По словам деятеля искусств, все люди делятся на два типа: на тех, кто ест попкорн в кинотеатрах, и на тех, кто не делает этого.



По его убеждению, он снимает фильмы для тех, кто попкорн не ест.

Для этого Кончаловский намерен принять меры по ограничению продажи попкорна в кинотеатрах во время показа своих лент, в частности фильма «Рай» (16+), премьера которого в широком прокате пройдет 19 января будущего гола.

Новый фильм Кончаловского «Рай», философская и глубоко драматичная притча о русском Сопротивлении во Франции во время Второй мировой войны, удостоен премии «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля и выдвинута от России на премию «Оскар» (номинация «Лучший иностранный фильм»).

