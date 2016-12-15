Два врача убиты в медицинском центре Марбурга, ФРГ

Неизвестный злоумышленник в четверг открыл стрельбу в частном медицинском центре, расположенном около железнодорожного вокзала в Марбурге, федеральная земля Гессен, ФРГ.

Жертвами стрелявшего, по предварительной информации, стали два врача. Полицией оцеплены несколько ближайших кварталов, сообщает местная прокуратура, передает «Федеральное агентство новостей».



BREAKING: Two doctors shot dead at a doctor's office in the German city of #Marburg, SEK special force on scene in standoff with the gunman pic.twitter.com/svn0lChvJL — News_Executive (@News_Executive) 15 декабря 2016 г.

Силовики ведут розыск подозреваемого, проводится опрос очевидцев.