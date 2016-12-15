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Два врача убиты в медицинском центре Марбурга, ФРГ

Полицейские оцепили близлежащие кварталы, ведется розыск стрелявшего

Неизвестный злоумышленник в четверг открыл стрельбу в частном медицинском центре, расположенном около железнодорожного вокзала в Марбурге, федеральная земля Гессен, ФРГ.

Жертвами стрелявшего, по предварительной информации, стали два врача. Полицией оцеплены несколько ближайших кварталов, сообщает местная прокуратура, передает «Федеральное агентство новостей». 

Силовики ведут розыск подозреваемого, проводится опрос очевидцев.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Два врача убиты в медицинском центре Марбурга, ФРГ

Полицейские оцепили близлежащие кварталы, ведется розыск стрелявшего

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