Генштаб: ситуация в районе Пальмиры стабилизирована благодаря ВКС РФ

Правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России стабилизировали ситуацию в районе древней Пальмиры в САР. Россия помогает в организации контрнаступления. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир.

«Сирийскими войсками при поддержке ВКС России стабилизирована ситуация в районе города Пальмира. Многократные атаки боевиков ИГ (запрещена в РФ) отбиты», — цитирует Познихира «Интерфакс».

Замначальника Генштаба также отметил, что в настоящий момент линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэродрома Тифор.

«Российская Федерация оказывает помощь руководству Сирии в организации контрнаступления на Пальмиру», — подчеркнул Познихир.

Также ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все основные направления военных действий военных РФ в САР определяет президент России.

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