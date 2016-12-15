Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Генштаб: ситуация в районе Пальмиры стабилизирована благодаря ВКС РФ

Россия также помогает в организации контрнаступления, отметили в ведомстве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России стабилизировали ситуацию в районе древней Пальмиры в САР. Россия помогает в организации контрнаступления. Об этом заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Виктор Познихир.

«Сирийскими войсками при поддержке ВКС России стабилизирована ситуация в районе города Пальмира. Многократные атаки боевиков ИГ (запрещена в РФ) отбиты», — цитирует Познихира «Интерфакс».

Замначальника Генштаба также отметил, что в настоящий момент линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэродрома Тифор.

«Российская Федерация оказывает помощь руководству Сирии в организации контрнаступления на Пальмиру», — подчеркнул Познихир.

Также ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все основные направления военных действий военных РФ в САР определяет президент России.

Читайте также: 

Первая колонна автобусов с боевиками покидает восточный Алеппо 

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Генштаб: ситуация в районе Пальмиры стабилизирована благодаря ВКС РФ

Генштаб: ситуация в районе Пальмиры стабилизирована благодаря ВКС РФРоссия также помогает в организации контрнаступления, отметили в ведомстве

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке