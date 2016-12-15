Путин назначил нового посла РФ в Латвии

Российский президент Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Латвии. Ранее Лукьянов занимал пост заместителя секретаря Совбеза РФ.

Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Также Путин освободил от этой должности прежнего российского посла в Риге Александра Вешнякова, который занимал этот пост с февраля 2008 года.

22 июня комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Лукьянова на должность посла России в Латвии. Позже в СМИ появились сообщения о том, что МИД Латвии не поддержал кандидатуру Лукьянова из-за «внешнеполитических взглядов» и «непосредственной близости с Кремлем».