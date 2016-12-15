Заседание Совета Россия – НАТО состоится в понедельник

В понедельник, 19 декабря, состоится заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов. Совет пройдет в штаб-квартире альянса, стороны обсудят безопасность в Европе и Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что предстоящее мероприятие — важная платформа для диалога и что он лично пригласил членов Совета Россия – НАТО встретиться.

«Мы встретимся на уровне послов в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вопросы, которые касаются европейской безопасности, в частности, Украину», — заявил Столтенберг, передает «РИА Новости».