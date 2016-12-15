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Более 150 тыс. госслужащих США пострадали от хакерской атаки на Yahoo

Взлом даст возможность установить личность сотрудников и получить их личные и рабочие контакты

Более 150 тыс. сотрудников госструктур и военных ведомств США оказались в числе жертв очередной утечки данных Yahoo. Их имена, пароли, телефонные номера, контрольные вопросы, даты рождения и резервные адреса электронной почты попали в руки хакеров.

Речь идет о данных нынешних и бывших сотрудников Белого дома, конгрессменов США и их помощников, агентов ФБР, представителей ЦРУ, сотрудников аппарата директора национальной разведки и всех подразделений вооруженных сил США.

Эти сотрудники оставляли Yahoo свои официальные контакты на случай блокировки электронной почты.

Как сообщает Bloomberg, взлом даст возможность установить личность сотрудников и получить их личные и рабочие контакты, создает угрозу национальной безопасности США.

Напомним, ранее Yahoo сообщила о взломе своих систем в 2013 году, в результате которого данные об 1 млрд пользователей оказались в руках хакеров.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Более 150 тыс. госслужащих США пострадали от хакерской атаки на Yahoo

Взлом даст возможность установить личность сотрудников и получить их личные и рабочие контакты

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