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Алексей Швед отказался от участия в конкурсах Матча звезд Единой лиги

Баскетболист сборной России признался, что ему это неинтересно

Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед прокомментировал свое участие в первом Матче звезд Единой лиги ВТБ. 

«Удивлен ли я тем, что лидирую в голосовании болельщиков? Во-первых, я совсем этому не удивлен. Да и не должен быть. Рад, что поклонники за меня голосуют, стараюсь радовать зрителей красивой игрой по мере возможности. С удовольствием отправлюсь в Сочи, ведь я там ни разу в жизни не был. Поеду, посмотрю, что это за место. Все вокруг говорят, как там здорово и как преобразился город. Что ж, узнаем», — рассказал в интервью «Чемпионату» Швед. 

— Готовы принять участие не только в самом матче, но и в дополнительных конкурсах?

— Нет, я сразу заявил, что отказываюсь от участия во всех сторонних мероприятиях.

— Но ведь ходили слухи, что вас пригласили на конкурс по броскам сверху. Неужели нет желания показать свои таланты публике?

— Такого разговора не было. У меня спрашивали, хочу ли я поучаствовать, а если хочу, то в чем. Я ответил, что мог бы поучаствовать в данк-контесте, но не стану. Мне это просто неинтересно.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Алексей Швед отказался от участия в конкурсах Матча звезд Единой лиги

Баскетболист сборной России признался, что ему это неинтересно

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