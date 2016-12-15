Ученые обнаружили ген, участвующий в метастазировании раковых клеток

Немецкие специалисты из Марбургского университета имени Филиппа в сотрудничестве с исследователями из университета Халле установили, как и почему рак появляется в организме человека. Ученые выяснили, что ген p53, имеющий антиопухолевое действие в здоровых клетках, в то же самое время является самым частым геном-мутантом у раковых больных.



Мутировавший ген p53 может активировать другой ген, отвечающий за правильную свертываемость и преобразование белков на поверхности клетки, — ENTPD5.



После опытов, проведенных на лабораторных мышах, удалось выяснить, что при блокаде этого гена прекращается образование колоний опухолевых клеток в легких. Таким образом, ген ENTPD5 необходим для метастазирования.



Мембранный белок HER2 не дает клетке превратиться в раковую. Когда наступает критический момент, супрессор опухолей р38 прекращает функционировать, а мембранный белок запускает свою более активную работу, передает «Федеральное агентство новостей».

Открытие немецких ученых позволяет лучше понять связь гена p53 с образованием метастазов и распространением рака.