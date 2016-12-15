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Ученые обнаружили ген, участвующий в метастазировании раковых клеток

Выполняя антиопухолевое действие в здоровых клетках, он мутирует у раковых больных

Немецкие специалисты из Марбургского университета имени Филиппа в сотрудничестве с исследователями из университета Халле установили, как и почему рак появляется в организме человека. Ученые выяснили, что ген p53, имеющий антиопухолевое действие в здоровых клетках, в то же самое время является самым частым геном-мутантом у раковых больных.

Мутировавший ген p53 может активировать другой ген, отвечающий за правильную свертываемость и преобразование белков на поверхности клетки,  ENTPD5.

После опытов, проведенных на лабораторных мышах, удалось выяснить, что при блокаде этого гена прекращается образование колоний опухолевых клеток в легких. Таким образом, ген ENTPD5 необходим для метастазирования.

Мембранный белок HER2 не дает клетке превратиться в раковую. Когда наступает критический момент, супрессор опухолей р38 прекращает функционировать, а мембранный белок запускает свою более активную работу, передает «Федеральное агентство новостей».

Открытие немецких ученых позволяет лучше понять связь гена p53 с образованием метастазов и распространением рака.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Ученые обнаружили ген, участвующий в метастазировании раковых клеток

Выполняя антиопухолевое действие в здоровых клетках, он мутирует у раковых больных

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