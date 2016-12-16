Штурм Ракки откладывается до весны будущего года. Коалиция во главе с США и поддерживаемые ими формирования на земле не смогут освободить столицу ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) по целому ряду военных и политических причин.

Коалиция во главе с США откладывает до весны операцию по зачистке Ракки, которая считается столицей ИГИЛ в Сирии. Об этом «Известиям» рассказал источник в российских дипломатических кругах.

— Операцию отложат до весны, поскольку сейчас у американской коалиции и курдских формирований, действующих на земле, нет ни сил, ни средств взять город. На данный момент всё будет ограничиваться боевыми действиями, направленными на блокирование города, — отметил источник.

Аналогичную оценку дал и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— У меня нет сомнений в том, что события будут развиваться по подобному сценарию. Уходящая американская администрация уже не станет втягиваться в масштабные боевые действия. А избранному президенту Дональду Трампу потребуется время на подготовку к штурму Ракки и перегруппировку сил, действующих на земле. Им надо будет стянуть дополнительные подразделения. Кроме того, надо признать, что боеспособность поддерживаемых американцами формирований находится далеко не на высоком уровне. Наконец, нельзя списывать со счетов — хотя об этом мало говорится — тот факт, что значительная часть населения Ракки поддерживает боевиков ИГИЛ, — отметил Франц Клинцевич.

О начале операции по освобождению Ракки объявили 6 ноября Сирийские демократические силы (СДС), костяк которых составляют курдские формирования. Она получила название «Гнев Евфрата». Командование боевыми действиями осуществляется специально созданным координационным советом. Поддержку наступающим с воздуха оказывает американская авиация.

— Мы призываем иностранные силы принять участие в операции, оказав логистическую, военную и моральную поддержку при проведении наступления на регион, оккупированный ИГИЛ, — заявил тогда представитель СДС Джихан Эхемед.

В Вашингтоне действия курдов приветствовали. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Эштон Картер.

— Как и в Мосуле, борьба не будет легкой, предстоит трудная работа, — признал глава американского военного ведомства.

При этом еще до начала операции командующий войсками коалиции во главе с США американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд заявил, что главной силой на земле во время операции по освобождению от террористов Ракки станут СДС.

— Единственная сила, которая способна выступить (против ИГИЛ), — это СДС, — отметил американский военный.

Примечательно, что СДС в мае уже объявляли о начале операции по освобождению столицы ИГИЛ. Причем тогда политические амбиции явно превышали реальные военные успехи. Курдам удалось установить контроль над несколькими деревнями, где находились террористы, однако продвижение быстро остановилось. Зато «шкуру неубитого медведя» они поделили быстро, объявив о намерении включить Ракку в состав своей автономии на севере Сирии.

— Так как штурм Ракки ведется СДС, то логично, что после ее взятия она автоматически войдет в демократическую федеративную систему, создаваемую нами на севере Сирии, — заявил тогда представитель сирийской курдской партии «Демократический союз» в Ираке Гариб Хесо.

Между тем уже после начала операции «Гнев Евфрата» источник France-Presse в американской администрации сообщил, что на первом этапе Ракку предполагается окружить.

— Вначале мы будем стремиться изолировать Ракку в рамках подготовки к основному нападению, в ходе которого и освободим город, — отметил собеседник агентства.

Этим, судя по всему, пока всё и ограничится. Как считает сирийский политолог Талеб Зайфа, необходимость отложить штурм Ракки до лучших времен имеет под собой не только военные, но и политические причины.