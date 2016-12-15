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Жителям Эстонии разрешили подавать иски в суд на русском языке

Соответствующие поправки к закону о правовой помощи парламент страны принял в окончательном третьем чтении

Парламент Эстонии принял в окончательном третьем чтении поправки к закону о правовой помощи, разрешающие жителям страны подавать исковые заявления в суд на русском языке.

Теперь такие заявки не будут возвращаться истцу без рассмотрения, как это было прежде. Вместо этого суд обеспечит перевод документа на эстонский язык — расходы на перевод оплачивает истец.

Депутат Хельо Пикхоф от Социал-демократической партии, инициировавший эту поправку, заявил, что ее основная цель — обеспечить доступ к государственной правовой помощи для всех жителей Эстонии.

«Сейчас закон гласит, что ходатайство о государственной правовой помощи можно подать только на эстонском или в виде исключения на английском языке. Также в законе отмечено, что посланные ходатайства на других языках будут возвращаться. На мой взгляд, такая формулировка слишком жесткая», — цитирует депутата ТАСС.

В настоящий момент из 1,3 млн человек, проживающих в Эстонии, почти 30% называют русский язык родным.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Жителям Эстонии разрешили подавать иски в суд на русском языке

Соответствующие поправки к закону о правовой помощи парламент страны принял в окончательном третьем чтении

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