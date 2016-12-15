Песков: Путин и Абэ не обсуждали вопрос о сувернитете над Курилами

Вопрос о суверенитете над Курильскими островами на переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ не поднимался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, вопрос суверенитета вообще никак не поднимается. Здесь не подлежит дискуссии вопрос российского суверенитета», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, не вызвало ли протестов с японской стороны намерение вести совместную хозяйственную деятельность на Курилах на основе российского законодательства.

Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждался ли в принципе вопрос суверенитета на переговорах глав двух государств, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Нет».

Напомним, итогом первого дня визита Владимира Путина в Японию стало согласование текста заявления о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

