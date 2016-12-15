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Путин назначил Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Латвии

Ранее дипломат занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Новым послом РФ в Латвии стал Евгений Лукьянов, ранее занимавший должность заместителя секретаря Совета безопасности.

Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Другим указом президент освободил его от ранее занимаемой должности с 15 декабря «в связи с переходом на другую работу».

Ранее сетевое издание Delfi информировало, что латвийские власти одобрили кандидатуру Лукьянова на должность посла. По данным ресурса, дипломат прибудет в Латвию в январе 2017 года.

Прежний посол РФ в Риге Александр Вешняков был освобожден главой государства от должности, которую он занимал более 8 лет, с февраля 2008 года.

Евгений Лукьянов родился в 1951 году. Работал в МИД СССР и заместителем директора по внешним связям музея «Государственный Эрмитаж». Занимал руководящие должности в банковской сфере и состоял на службе в аппарате полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

С 2010 года он работает в Совете безопасности России. 

Награжден орденами Александра Невского и Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Путин назначил Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Латвии

Путин назначил Евгения Лукьянова на пост посла РФ в ЛатвииРанее дипломат занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности

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