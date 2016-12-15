Более 100 детей-сирот обеспечат жильем в Псковской области в 2017 году

Власти планируют в 2017 году обеспечить жильем порядка 145 детей-сирот. В бюджете на эти нужды заложено 158 млн рублей. Такие данные озвучили на семинаре для специалистов территориальных подразделений органов опеки и попечительства по вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних, который прошел в администрации Псковской области.

В текущем году для снабжения жильем детей-сирот регион получил финансирование из федерального бюджета в полном объеме и без задержек. Всего было заключено 153 муниципальных контракта на жилье для сирот, что на 10 больше, чем планировалось изначально, отмечает Псковское агентство информации.

Мероприятие завершилось тематическим круглым столом с представителями судебной и исполнительной власти области, юристами и специалистами органов опеки.