В СБР не знают, кто из биатлонистов подозревается в допинге

По словам президента Союза биатлонистов России, организация до сих пор не получала списка фамилий этих спортсменов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что он не знает, кто из российских спортсменов подозревается в применении запрещенных веществ, так как организация до сих пор не получала списка фамилий этих спортсменов.
«Пришлют к нам в федерацию, если у них есть формальные обвинения против кого-то, будем рассматривать персонально», — сказал Кравцов, отметив, что у СБР этих фамилий нет, передает агентство «Р-Спорт».
Он также считает, что угрозы для переноса чемпионата мира из России нет.
В свою очередь, президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что может вынести решения по допинговым делам 31 российского спортсмена до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 8 по 19 февраля 2017 года.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило IBU перечень подозреваемых в употреблении допинга российских биатлонистов.
9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. В документе Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга.
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