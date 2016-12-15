В СБР не знают, кто из биатлонистов подозревается в допинге

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов заявил, что он не знает, кто из российских спортсменов подозревается в применении запрещенных веществ, так как организация до сих пор не получала списка фамилий этих спортсменов.



«Пришлют к нам в федерацию, если у них есть формальные обвинения против кого-то, будем рассматривать персонально», — сказал Кравцов, отметив, что у СБР этих фамилий нет, передает агентство «Р-Спорт».



Он также считает, что угрозы для переноса чемпионата мира из России нет.



В свою очередь, президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что может вынести решения по допинговым делам 31 российского спортсмена до старта чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 8 по 19 февраля 2017 года.



Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило IBU перечень подозреваемых в употреблении допинга российских биатлонистов.



9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. В документе Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга.



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