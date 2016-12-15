Атомную подлодку «Князь Пожарский» заложат 23 декабря 2016 года

Атомная подлодка «Князь Пожарский» будет заложена на «Севмаше» в Северодвинске 23 декабря 2016 года. Это будет последний из восьми ракетоносцев проекта 955 «Борей», сообщает пресс-служба предприятия.

Разработанный санкт-петербургским ЦКБ морской техники «Рубин» проект 955 «Борей»/«Борей-А» относится к новейшему поколению атомных стратегических ракетоносцев, сообщает телеканал «Звезда».

На борту каждой субмарины находятся 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования «Булава».