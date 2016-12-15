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СКР начал проверку после сообщения о выгнанном из автобуса ребенке

В Великом Новгороде водитель высадил школьника из-за отсутствия сдачи

СУ СКР по Новгородской области проводят проверку после появления информацию о том, что ученика четвертого класса высадили из автобуса. Инцидент произошел 13 декабря. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительной информации, водитель высадил мальчика в деревне Дорожно Новгородского района, так как у него не было сдачи. В результате ребенок шел пешком до школы 2 км по нерасчищенной дороге в мороз.

Как сообщает «Новгород.ру», по факту ЧП начата проверка и в транспортной компании. Руководитель предприятия Евгений Карпов заявил, что мальчика из автобуса не выгоняли. Он сообщил, что школьник положил водителю деньги, проехал одну остановку, затем забрал деньги и вышел через заднюю дверь.

По словам Карлова, в автобусе было около 30 пассажиров, они уже начали давать показания.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

СКР начал проверку после сообщения о выгнанном из автобуса ребенке

В Великом Новгороде водитель высадил школьника из-за отсутствия сдачи

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