СКР начал проверку после сообщения о выгнанном из автобуса ребенке

СУ СКР по Новгородской области проводят проверку после появления информацию о том, что ученика четвертого класса высадили из автобуса. Инцидент произошел 13 декабря. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



По предварительной информации, водитель высадил мальчика в деревне Дорожно Новгородского района, так как у него не было сдачи. В результате ребенок шел пешком до школы 2 км по нерасчищенной дороге в мороз.

Как сообщает «Новгород.ру», по факту ЧП начата проверка и в транспортной компании. Руководитель предприятия Евгений Карпов заявил, что мальчика из автобуса не выгоняли. Он сообщил, что школьник положил водителю деньги, проехал одну остановку, затем забрал деньги и вышел через заднюю дверь.



По словам Карлова, в автобусе было около 30 пассажиров, они уже начали давать показания.

