Япония ожидает подробного обсуждения с Путиным мирного договора

Токио рассчитывает на подробное обсуждение с президентом России темы заключения мирного договора. Как заявил пресс-секретарь МИД Японии Ясухиса Кавамура, Владимир путин и Синдзо Абэ обсудили вопросы двусторонних отношений в течение трехчасовых переговоров в четверг.

«Сегодня после почти трехчасовых переговоров с господином Путиным премьер-министр Абэ сообщил, что встреча прошла в доброжелательной атмосфере»,— сказал дипломат в интервью агентству Sputnik, отмечает «РИА Новости».



Разговор о заключении мирного договора стороны продолжат в Токио, добавил дипломат.

Он отметил, что «вопрос о заключении мирного договора между Россией и Японией актуален уже более 70 лет». По словам представителя МИДа Японии, прежние жители Курильских островов написали письмо Путину, копию которого на русском языке политику вручил Синдзо Абэ.



Владимир Путин находится в Японии с официальным визитом.