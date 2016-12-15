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Четверг,
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Япония ожидает подробного обсуждения с Путиным мирного договора

Об этом заявил пресс-секретарь японского МИДа Ясухиса Кавамура

Токио рассчитывает на подробное обсуждение с президентом России темы заключения мирного договора. Как заявил пресс-секретарь МИД Японии Ясухиса Кавамура, Владимир путин и Синдзо Абэ обсудили вопросы двусторонних отношений в течение трехчасовых переговоров в четверг.

«Сегодня после почти трехчасовых переговоров с господином Путиным премьер-министр Абэ сообщил, что встреча прошла в доброжелательной атмосфере»,— сказал дипломат в интервью агентству Sputnik, отмечает «РИА Новости».

Разговор о заключении мирного договора стороны продолжат в Токио, добавил дипломат.

Он отметил, что «вопрос о заключении мирного договора между Россией и Японией актуален уже более 70 лет». По словам представителя МИДа Японии, прежние жители Курильских островов написали письмо Путину, копию которого на русском языке  политику вручил Синдзо Абэ.

Владимир Путин находится в Японии с официальным визитом.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Япония ожидает подробного обсуждения с Путиным мирного договора

Об этом заявил пресс-секретарь японского МИДа Ясухиса Кавамура

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