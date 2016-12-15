Трамп определился с кандидатурой на пост министра внутренних дел

Дональд Трамп намерен предложить на пост министра внутренних дел конгрессмена Райана Зинке, сообщает переходный штаб избранного президента США.

Кандидатуру Зинке должен будет утвердить сенат США.

«Я рад выдвинуть конгрессмена Райана Зинке в качестве нашего министра внутренних дел. Он имеет серьезный опыт в деле снижения регулирования, ведения лесного хозяйства, ответственного развития энергетики и в вопросах общественного землепользования», — цитирует заявление Трампа «РИА Новости».

Республиканцу Райану Зинке 55 лет, он представляет штат Монтана в палате представителей конгресса США. В 1986–2008 годах служил в спецназе военно-морского флота США. После выхода в отставку в звании капитана второго ранга занялся политической карьерой, в 2014 году избрался в палату представителей, в 2016-м переизбрался на новый срок.

МВД США не занимается вопросами безопасности, а управляет большей частью природных ресурсов и земель под федеральной юрисдикцией, руководит программами, связанными с коренными жителями Америки, а также занимается территориальными делами в островных районах страны.