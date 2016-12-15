Советская и украинская актриса и звезда «Вечного зова» Ада Роговцева попала в реанимацию с воспалением легких во время гастролей на Украине.

О том, что врачи диагностировали у 79-летней артистки заболевание легких, сообщил украинский телеканал «1+1».

Аду Роговцеву экстренно госпитализировали во вторник после выступления в Днепре (бывший Днепропетровск), где коллектив давал спектакль «Варшавская мелодия-2». Артистка почувствовала себя плохо сразу после выступления, пишут «Дни.Ру».



Гастроли в других городах продолжили без участия Ады Роговцевой, однако ее роль никому не отдали, передает «РИА Новости».

Ада Роговцева родилась 6 июля 1937 года. Актриса театра и кино, народная артистка СССР и УССР снялась во многих фильмах, телесериалах и спектаклях. Известность Роговцевой принесли роли Анны в киноэпопее «Вечный зов», жены Тараса Бульбы в одноименном фильме и др.

