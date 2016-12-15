Минобороны РФ: угрозы от оставленного в Пальмире оружия нет

Оружие и техника сирийских военных, которые могли попасть в руки террористов в сирийской Пальмире, не представляют угрозы для международной коалиции, заявили в Минобороны РФ.

Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, речь идет о стрелковом оружии и выведенной из строя военной технике.

Ранее американский генерал Стивен Таунсенд заявил, что ИГ (запрещена в РФ) могла заполучить в Пальмире «бронетехнику, стрелковое оружие, тяжелое вооружение». Таунсенд допустил, что в руки боевикам могли попасть и средства противовоздушной обороны.