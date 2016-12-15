Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Минобороны РФ: угрозы от оставленного в Пальмире оружия нет

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Оружие и техника сирийских военных, которые могли попасть в руки террористов в сирийской Пальмире, не представляют угрозы для международной коалиции, заявили в Минобороны РФ.

Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, речь идет о стрелковом оружии и выведенной из строя военной технике.

Ранее американский генерал Стивен Таунсенд заявил, что ИГ (запрещена в РФ) могла заполучить в Пальмире «бронетехнику, стрелковое оружие, тяжелое вооружение». Таунсенд допустил, что в руки боевикам могли попасть и средства противовоздушной обороны.

«Оставленное в Пальмире сирийскими военнослужащими незначительное количество стрелкового оружия и несколько единиц выведенной из строя техники никакой угрозы международной коалиции представлять не может,  прокомментировал заявление генерала армии США представитель Минобороны РФ.

Читайте также:

Пентагон: сирийские войска спешно покинули Пальмиру, оставив технику

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Минобороны РФ: угрозы от оставленного в Пальмире оружия нет

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке