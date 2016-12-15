Глава Абхазии не намерен досрочно слагать свои полномочия

Руководитель Абхазии Рауль Хаджимба по итогам переговоров с представителями оппозиции заявил, что не намерен уходить в отставку.

Хаджимба, выйдя к своим сторонникам, собравшимся у здания администрации главы Абхазии, рассказал, что готов к диалогу с оппозицией, но к нему последовало предложение только об отставке.

«Представители оппозиции сказали, что не уполномочены обсуждать что-либо, кроме вопроса об отставке президента», — приводит ТАСС слова политика.