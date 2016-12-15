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Глава Абхазии не намерен досрочно слагать свои полномочия

Рауль Хаджимба заявил об этом по итогам переговоров с оппозицией

Руководитель Абхазии Рауль Хаджимба по итогам переговоров с представителями оппозиции заявил, что не намерен уходить в отставку.

Хаджимба, выйдя к своим сторонникам, собравшимся у здания администрации главы Абхазии, рассказал, что готов к диалогу с оппозицией, но к нему последовало предложение только об отставке.

«Представители оппозиции сказали, что не уполномочены обсуждать что-либо, кроме вопроса об отставке президента», — приводит ТАСС слова политика.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Глава Абхазии не намерен досрочно слагать свои полномочия

Рауль Хаджимба заявил об этом по итогам переговоров с оппозицией

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