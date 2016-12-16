Минску поставят защиту от Фукусимы

Россия поставит для строящейся в Белоруссии атомной электростанции новую систему управления и защиты (СУЗ), которая позволит без участия человека регулировать работу энергоблока с максимальной точностью, а в случае достижения критических показателей — немедленно остановить его работу. Новейший комплекс создан научно-производственной корпорацией «Космические системы мониторинга, информационно управляющие и электромеханические комплексы» (ВНИИЭМ). Такая система впервые поставляется за рубеж, а ее внедрение на российских АЭС только планируется.



СУЗ — это 160 шкафов и стоек оборудования, которые в зависимости от предназначения весят от 150 до 350 кг. В состав системы управления и защиты входят три отдельные подсистемы.

Информационно-диагностическая снимает показания с датчиков и анализирует их, а также выводит данные на пульты управления АЭС. Регулирующая контролирует положение графитовых стержней (замедлителей ядерной цепной реакции) и правильность протекания процессов в реакторе. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в дело вступает аварийная подсистема, которая глушит реактор, мгновенно сбрасывая стержни.

В отличие от применяемых в настоящее время аналогов, комплекс полностью избавлен от межблочных кабелей — передача данных между компонентами комплекса осуществляется по внутренней беспроводной сети. Подобное решение позволяет значительно упростить установку оборудования, уменьшить количество компонентов комплекса, а также повысить его надежность. Но главная особенность системы в многократном дублировании ее узлов и агрегатов. Отключить новейшую СУЗ не сможет ни теракт, ни стихийное бедствие.

— В настоящее время компоненты системы изготовлены в полной мере, и сейчас мы дожидаемся команды об отправке, — рассказал «Известиям» начальник научно-производственного комплекса ВНИИЭМ Андрей Петров. — Испытания, которые прошел комплекс, полностью подтвердили характеристики, заложенные на этапе технического задания. Работы над комплексом с самого начала осуществлялись в сотрудничестве с белорусскими коллегами. Наша система доведет безопасность новой белорусской АЭС до уровня, который даже выше самых строгих международных стандартов.

СУЗ — это достаточно сложная система. В верхней части реактора находятся графитовые стержни, которые регулирующая система поднимает и опускает, отслеживая равномерность работы приводов по всей активной зоне, чтобы в энергоблоке не происходило локальных перекосов цепной реакции, когда в одной части реактора топливо начинает делиться быстрее, чем в других зонах.

Если же цепная реакция все-таки выходит из-под контроля, то аварийная часть комплекса обесточивает приводы графитовых стержней, и они под собственным весом опускаются внутрь реактора, полностью останавливая работу энергоблока.

— Для коммерческого использования атомного реактора система регулирования не менее важна, чем аварийная, — рассказывает Андрей Петров. — Ликвидировать внештатную ситуацию намного выгоднее без остановки ядерной реакции, так как новый запуск энергоблока требует колоссальных затрат.

В настоящее время схожий СУЗ применяется на шестом энергоблоке Нововоронежской АЭС. Однако система, предназначенная для белорусской атомной станции, имеет ряд существенных доработок. Каждый из ее компонентов включает два дублирующих друг друга независимых вычислительных комплекса. Это дополнительно повышает надежность всего комплекса — в случае выхода из строя одного из элементов работающая часть системы полностью берет функционал на себя.

Как пояснили «Известиям» специалисты ВНИИЭМ, новая СУЗ создана с учетом опыта аварии на АЭС в Фукусиме. Она имеет многоуровневое дублирование и не потеряет работоспособность даже при физическом разрушении большого количества элементов, к которому может привести стихийное бедствие или теракт.



— Возможность системы безопасности АЭС выполнять свои функции даже при частичном уничтожении части ее компонентов трудно переоценить. Ведь все крупные аварии на атомных электростанциях, такие как были в Чернобыле и Фукусиме, вызваны именно внешним воздействием, — рассказывает «Известиям» главный специалист ОКБ «Гидропроект», ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Острецов. — При этом технология производства систем управления и безопасности АЭС во многом в мире утрачена из-за упадка атомной отрасли, и даже в настоящее время даже американский Westinghouse Electric не в состоянии производить системы подобного масштаба самостоятельно. В данный момент именно в России они достигли наибольшего совершенства



Справка «Известий»



Белорусская АЭС — это электростанция с двумя энергоблоками и реакторами типа АЭС-2006, мощностью 1150 МВт каждый. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Беларуси в 18 км от города Островец Гродненской области. Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введен в 2019 году, второй — в 2020 году.

