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ФАС выставляет газ на биржу

Регулятор намерен законодательно обязать «Газпром» и независимых производителей продавать больше газа через торги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила изменения к постановлению правительства о реализации природного газа на организованных торгах, которые в случае одобрения обяжут «Газпром», а также независимых производителей увеличить объем продаж газа через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ).

Минимальная величина продаж газа «Газпрома», добытого и транспортируемого по Единой системе газоснабжения (ЕСГ), через торги на бирже должна составлять не менее 6% от ежемесячного объема добычи, считают в ФАС. Что касается независимых производителей, для них эта цифра может составить 10%. По мнению ФАС, новые правила могут вступить в силу уже в феврале 2017 года.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил «Известиям», что, по оценке службы, среди независимых производителей новые правила пока могут коснуться только НОВАТЕКа.

 По нашим расчетам, пока под эти правила подпадает НОВАТЭК, «Роснефти» они пока не коснутся. Конечно, нужно следить за ситуацией, она может меняться,  сказал Анатолий Голомолзин.

Принципиальное отличие новых правил заключается в появлении обязательной квоты на продажу. Для «Газпрома» это означает, что вместо утвержденных на сегодняшний день 17,5 млрд кубометров газа в год компания должна будет продавать на бирже порядка 25 млрд кубометров газа. НОВАТЭК обяжут продать через СПбМТСБ примерно 7 млрд кубометров газа в год. Если «Роснефть» подпадет под регулирование, то для нее этот объем может составить около 6,3 млрд кубометров газа в год (исходя из данных по добыче за 2015 год). При этом, согласно действующему постановлению, сегодня продажа через биржу осуществляется на добровольной основе и в меньших объемах.

В Минэнерго «Известиям» сообщили, что проект постановления правительства, подготовленный ФАС России, в ведомство еще не поступал. Вместе с тем в министерстве отметили, что при его получении готовы рассмотреть и обсудить его с заинтересованными участниками рынка, а затем представить свою позицию.

В пресс-службе Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи «Известиям» заявили, что положительно оценивают инициативу ФАС.

 Реализация инициативы ФАС позволит сформировать необходимую ликвидность на биржевых торгах, что позволит перейти к свободному ценообразованию на российском рынке газа,  рассказал «Известиям» вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. Он отметил, что аналогичная мера была реализована на рынке нефтепродуктов и стала эффективной для развития биржевого рынка по данной группе товаров.

Антон Карпов отметил, что на сегодняшний день с начала года на бирже было реализовано свыше 15,8 млрд кубометров газа. По прогнозам СПбМТСБ, объем торгов газом через биржу в 2016 году составит 1718 млрд кубометров газа, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя 2015 года.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает неэффективным основанное на расчетах ФАС предложение продавать газ через биржу. 

 Логичнее было бы считать долю от продаж на внутреннем рынке в зоне действия Единой системы газоснабжения (где, в частности, работает биржа), а не так, как предлагает ФАС. Модификация правил работы биржи  хорошее и в целом нужное направление работы. Но в данном случае это частности, которые не оказывают влияния на ситуацию на рынке в целом. Объемы продаж газа через биржу замещают объемы газа, которые и так были бы поставлены на рынок через долгосрочные или среднесрочные контракты,  отметил эксперт.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, напротив, уверен, что эта инициатива может стать рыночным механизмом и простимулировать конкуренцию среди участников торгов.

 Это позволит уравнять поставляемые производителями объемы газа через биржу, исходя из расчета их долей на рынке,  сказал он.

В «Роснефти» и «Газпроме» оперативных комментариев не предоставили. При этом источник, близкий к «Роснефти», объяснил «Известиям», что компания поддерживает структурированный подход к торгам на бирже, однако считает, что процентная доля независимых производителей в общем объеме продаж должна быть меньше доли «Газпрома»  то есть менее 6%.

В НОВАТЭКе при обсуждении инициативы ФАС ранее заявляли, что развивать биржевую торговлю нужно путем создания мотивации у потребителей для участия в торгах, а не методом создания обязательств производителей по продаже определенного объема газа. Такое давление может дискредитировать идею биржевых торгов, считают в компании. Также в НОВАТЭКе полагают, что необходимо изменить систему допуска покупателей на биржу, повысить ее прозрачность, в том числе за счет обеспечения прямого взаимодействия поставщика и потребителя с организатором торгов, а также сформировать нормативно-правовую базу, необходимую для дальнейшего перехода к развитию рынка мощностей.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ФАС выставляет газ на биржу

ФАС выставляет газ на биржуРегулятор намерен законодательно обязать «Газпром» и независимых производителей продавать больше газа через торги

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