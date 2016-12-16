ФАС выставляет газ на биржу

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила изменения к постановлению правительства о реализации природного газа на организованных торгах, которые в случае одобрения обяжут «Газпром», а также независимых производителей увеличить объем продаж газа через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ).

Минимальная величина продаж газа «Газпрома», добытого и транспортируемого по Единой системе газоснабжения (ЕСГ), через торги на бирже должна составлять не менее 6% от ежемесячного объема добычи, считают в ФАС. Что касается независимых производителей, для них эта цифра может составить 10%. По мнению ФАС, новые правила могут вступить в силу уже в феврале 2017 года.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил «Известиям», что, по оценке службы, среди независимых производителей новые правила пока могут коснуться только НОВАТЕКа.

— По нашим расчетам, пока под эти правила подпадает НОВАТЭК, «Роснефти» они пока не коснутся. Конечно, нужно следить за ситуацией, она может меняться, — сказал Анатолий Голомолзин.

Принципиальное отличие новых правил заключается в появлении обязательной квоты на продажу. Для «Газпрома» это означает, что вместо утвержденных на сегодняшний день 17,5 млрд кубометров газа в год компания должна будет продавать на бирже порядка 25 млрд кубометров газа. НОВАТЭК обяжут продать через СПбМТСБ примерно 7 млрд кубометров газа в год. Если «Роснефть» подпадет под регулирование, то для нее этот объем может составить около 6,3 млрд кубометров газа в год (исходя из данных по добыче за 2015 год). При этом, согласно действующему постановлению, сегодня продажа через биржу осуществляется на добровольной основе и в меньших объемах.

В Минэнерго «Известиям» сообщили, что проект постановления правительства, подготовленный ФАС России, в ведомство еще не поступал. Вместе с тем в министерстве отметили, что при его получении готовы рассмотреть и обсудить его с заинтересованными участниками рынка, а затем представить свою позицию.

В пресс-службе Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи «Известиям» заявили, что положительно оценивают инициативу ФАС.

— Реализация инициативы ФАС позволит сформировать необходимую ликвидность на биржевых торгах, что позволит перейти к свободному ценообразованию на российском рынке газа, — рассказал «Известиям» вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. Он отметил, что аналогичная мера была реализована на рынке нефтепродуктов и стала эффективной для развития биржевого рынка по данной группе товаров.

Антон Карпов отметил, что на сегодняшний день с начала года на бирже было реализовано свыше 15,8 млрд кубометров газа. По прогнозам СПбМТСБ, объем торгов газом через биржу в 2016 году составит 17 – 18 млрд кубометров газа, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя 2015 года.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает неэффективным основанное на расчетах ФАС предложение продавать газ через биржу.

— Логичнее было бы считать долю от продаж на внутреннем рынке в зоне действия Единой системы газоснабжения (где, в частности, работает биржа), а не так, как предлагает ФАС. Модификация правил работы биржи — хорошее и в целом нужное направление работы. Но в данном случае это частности, которые не оказывают влияния на ситуацию на рынке в целом. Объемы продаж газа через биржу замещают объемы газа, которые и так были бы поставлены на рынок через долгосрочные или среднесрочные контракты, — отметил эксперт.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, напротив, уверен, что эта инициатива может стать рыночным механизмом и простимулировать конкуренцию среди участников торгов.



— Это позволит уравнять поставляемые производителями объемы газа через биржу, исходя из расчета их долей на рынке, — сказал он.

В «Роснефти» и «Газпроме» оперативных комментариев не предоставили. При этом источник, близкий к «Роснефти», объяснил «Известиям», что компания поддерживает структурированный подход к торгам на бирже, однако считает, что процентная доля независимых производителей в общем объеме продаж должна быть меньше доли «Газпрома» — то есть менее 6%.

В НОВАТЭКе при обсуждении инициативы ФАС ранее заявляли, что развивать биржевую торговлю нужно путем создания мотивации у потребителей для участия в торгах, а не методом создания обязательств производителей по продаже определенного объема газа. Такое давление может дискредитировать идею биржевых торгов, считают в компании. Также в НОВАТЭКе полагают, что необходимо изменить систему допуска покупателей на биржу, повысить ее прозрачность, в том числе за счет обеспечения прямого взаимодействия поставщика и потребителя с организатором торгов, а также сформировать нормативно-правовую базу, необходимую для дальнейшего перехода к развитию рынка мощностей.