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Парламент Франции продлил режим ЧС до июля 2017 года

Решение принято в связи с сохраняющейся угрозой терактов

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) решением парламента Франции продлен до июля 2017 года. Голоса за продление режима ЧС отдали 288 человек, против проголосовали 32 законодателя.

Режим ЧС во Франции продлен в связи с сохраняющейся угрозой терактов.

13 ноября прошлого года в Париже и его пригороде Сен-Дени произошла серия терактов, погибли 130 человек, пострадали более 350. 14 июля в Ницце террорист на грузовике въехал в толпу людей, празднующих День взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Парламент Франции продлил режим ЧС до июля 2017 года

Решение принято в связи с сохраняющейся угрозой терактов

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