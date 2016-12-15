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СМИ: Витсель договорился с «Ювентусом» и выбрал игровой номер

Ожидается, что сумма трансфера составит €6 млн или чуть больше

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» бельгиец Аксель Витсель уже согласовал контракт с туринским «Ювентусом». 

По информации портала TuttoJuve, Витсель уже определился с игровым номером в новой команде. Это цифра 28.

Сумма сделки составит около €6 млн. При этом, как подчеркивает издание, переговоры между «Зенитом» и «Ювентусом», несмотря на согласованный с футболистом контракт, всё еще продолжаются. Не исключено, что туринцам придется отдать за Витселя большую сумму.

Напомним, летом клубы вели переговоры о переходе бельгийского полузащитника, но трансфер сорвался в последние часы перед окончанием регистрационного периода.

Витсель перешел в «Зенит» из «Бенфики» в сентябре 2012 года за сумму около €40 млн. Бельгиец стал одним из самых дорогостоящих футболистов клуба. С 2008 года полузащитник регулярно привлекается к играм за национальную команду своей страны.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

СМИ: Витсель договорился с «Ювентусом» и выбрал игровой номер

Ожидается, что сумма трансфера составит €6 млн или чуть больше

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