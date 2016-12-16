ВЦИОМ: россияне высоко оценивают деятельность силовиков

Силовые органы хорошо справляются с поставленными перед ними задачами, считают жители России. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самые высокие показатели у Минобороны, МЧС, ФСБ, СВР и ФСО.

Опрос показал, что россияне знают и интересуются деятельностью различных госорганов и ведомств. Самое популярное из них — ГИБДД — 65% знают о нем, 33% респондентов сообщили даже о знании специфики ее работы и только 1% впервые услышал о существовании дорожной инспекции. Специально интересуются соотечественники также работой Министерства обороны — 30%, Министерства чрезвычайных ситуаций — 29%, Министерства внутренних дел — 27%, Федеральной службы судебных приставов — 25%.

Мало что знают россияне о таких ведомствах, как Росгвардия (11%), Федеральная служба охраны (17%), Служба внешней разведки (17%), Главное управление по вопросам миграции МВД (18%).

Оценки силовым органам в большинстве россияне дают положительные. Выше всех оценили деятельность Минобороны — 85% слышавших о работе ведомства считают, что оно справляется со своими функциями. Тех, кто думает иначе, — 6%. Хорошие показатели работы, по мнению соотечественников, также у МЧС — 86% против 8%, у СВР — 67% против 6%, у ФСБ — 73% против 10%, ФСО — 70% против 10%.

По мнению россиян, хуже всех из силовиков решают поставленные задачи Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД — 55% против 30%, Главное управление по вопросам миграции МВД — 56% против 25%, Росгвардия — 51% против 10%, ГИБДД — 67% против 25%, Генпрокуратура — 69% против 21%.

Каждый второй россиянин — 53% — правоохранительные органы и силовые структуры рассматривает как желанное место работы для своих детей. Обратного мнения придерживаются — 36%.

— В последнее время мы стали свидетелями частичного реформирования силового блока. Из системы МВД выделилось новое ведомство — Росгвардия. ФМС и ФСКН вошли в систему МВД, и логика этого решения президента подтверждается данными наших опросов — граждане считают МВД более успешно справляющимся со своими задачами, чем входящие в него новые подразделения и даже одно старое (ГИБДД). Достичь улучшения эффективности работы вверенных подразделений — это серьезный вызов для всей системы МВД и лично министра, авторитет которого, как среди сотрудников органов внутренних дел, так и среди простых граждан, высок, — отметил председатель правления ВЦИОМа, кандидат психологических наук Константин Абрамов.



Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что россияне недовольны «фундаментальными характеристиками правопорядка» — состоянием судебной системы, коррупцией. При этом, по его словам, ситуация в силовых органах им кажется терпимой, потому что, по сравнению с 1990-ми годами в ней произошли положительные изменения.

— Людям есть с чем сравнивать. И если говорить о каком-то бытовом измерении правопорядка, то действительно стало лучше. А желание отдать детей на службу в силовые органы связано с повышением денежного довольствия данных структур. Если у ФСБ и ФСО и раньше был хороший доход, то в МВД и в армии он вырос недавно. Уровень их зарплат стал выше среднего, особенно этот отрыв ощущается в регионах, — отметил Михаил Ремизов.

Адвокат, председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов отметил, что мнения россиян далеки от реального положения дел — число поступивших заявлений о преступлениях и правонарушениях растет, примерно каждое второе преступление в России остается нераскрытым.

— Желание родителей видеть своих детей в силовых органах вполне искренне: особый правовой статус сотрудников соответствующих структур гарантирует им и членам их семей дополнительную защиту со стороны закона, ряд существенных льгот и преференций. Кроме того, опыт работы в органах правопорядка востребован и в иных областях — например, многие выходцы из среды МВД впоследствии становятся адвокатами.

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