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ВЦИОМ: россияне высоко оценивают деятельность силовиков

По данным опроса, многие жители страны хотели бы видеть среди работников силовых ведомств своих детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Силовые органы хорошо справляются с поставленными перед ними задачами, считают жители России. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самые высокие показатели у Минобороны, МЧС, ФСБ, СВР и ФСО.

Опрос показал, что россияне знают и интересуются деятельностью различных госорганов и ведомств. Самое популярное  из них  ГИБДД  65% знают о нем, 33% респондентов сообщили даже о знании специфики ее работы и только 1% впервые услышал о существовании дорожной инспекции.  Специально интересуются соотечественники также работой Министерства обороны  30%, Министерства чрезвычайных ситуаций  29%, Министерства внутренних дел  27%, Федеральной службы судебных приставов  25%.

Мало что знают россияне о таких ведомствах, как Росгвардия (11%), Федеральная служба охраны (17%), Служба внешней разведки (17%), Главное управление по вопросам миграции МВД (18%).

Оценки силовым органам в большинстве россияне дают положительные. Выше всех оценили деятельность Минобороны  85% слышавших о работе ведомства считают, что оно справляется со своими функциями. Тех, кто думает иначе,  6%. Хорошие показатели работы, по мнению соотечественников, также у МЧС  86% против 8%, у СВР  67% против 6%, у ФСБ  73% против 10%, ФСО  70% против 10%.

По мнению россиян, хуже всех из силовиков решают поставленные задачи Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД  55% против 30%, Главное управление по вопросам миграции МВД  56% против 25%, Росгвардия  51% против 10%, ГИБДД  67% против 25%, Генпрокуратура  69% против 21%.

Каждый второй россиянин  53%  правоохранительные органы и силовые структуры рассматривает как желанное место работы для своих детей. Обратного мнения придерживаются  36%.

 В последнее время мы стали свидетелями частичного реформирования силового блока. Из системы МВД выделилось новое ведомство  Росгвардия. ФМС и ФСКН вошли в систему МВД, и логика этого решения президента подтверждается данными наших опросов  граждане считают МВД более успешно справляющимся со своими задачами, чем входящие в него новые подразделения и даже одно старое (ГИБДД). Достичь улучшения эффективности работы вверенных подразделений  это серьезный вызов для всей системы МВД и лично министра, авторитет которого, как среди сотрудников органов внутренних дел, так и среди простых граждан, высок,  отметил председатель правления ВЦИОМа, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что россияне недовольны «фундаментальными характеристиками правопорядка»  состоянием судебной системы, коррупцией. При этом, по его словам, ситуация в силовых органах им кажется терпимой, потому что, по сравнению с 1990-ми годами в ней произошли положительные изменения.

 Людям есть с чем сравнивать. И если говорить о каком-то бытовом измерении правопорядка, то действительно стало лучше. А желание отдать детей на службу в силовые органы связано с повышением денежного довольствия данных структур. Если у ФСБ и ФСО и раньше был хороший доход, то в МВД и в армии он вырос недавно. Уровень их зарплат стал выше среднего, особенно этот отрыв ощущается в регионах,  отметил Михаил Ремизов.

Адвокат, председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов отметил, что мнения россиян далеки от реального положения дел  число поступивших заявлений о преступлениях и правонарушениях растет, примерно каждое второе преступление в России остается нераскрытым.

 Желание родителей видеть своих детей в силовых органах вполне искренне: особый правовой статус сотрудников соответствующих структур гарантирует им и членам их семей дополнительную защиту со стороны закона, ряд существенных льгот и преференций. Кроме того, опыт работы в органах правопорядка востребован и в иных областях  например, многие выходцы из среды МВД впоследствии становятся адвокатами.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

ВЦИОМ: россияне высоко оценивают деятельность силовиков

ВЦИОМ: россияне высоко оценивают деятельность силовиковПо данным опроса, многие жители страны хотели бы видеть среди работников силовых ведомств своих детей

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