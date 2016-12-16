Россия наращивает динамику несырьевого экспорта

Доля несырьевых и неэнергетических товаров в общем объеме российского экспорта по итогам 10 месяцев этого года возросла на 4,4 процентных пункта до 37,5%. При этом основой российского экспорта остается топливо, сообщили «Известиям» в Российском экспортном центре (РЭЦ).

В структуре несырьевого экспорта основную роль играют пять товарных групп. По итогам 10 месяцев этого года экспорт металлопродукции составил $22,6 млрд, продукция машиностроения — $19,6 млрд, химических товаров — $17 млрд, продовольствия — $12 млрд и лесобумажных товаров — около $6,5 млрд.

Еще $3,43 млрд в этом году принес экспорт драгоценных металлов и камней. По данным РЭЦ, значение остальных групп товаров невелико.

Среди крупнейших экспортных товаров наибольший рост физических объемов поставок в январе-октябре 2016 года показали металлы платиновой группы, экспорт которых возрос в 2,6 раза, автомобильные шины (увеличение на 25,4%), пшеница (23,4%), горячекатаный нелегированный листовой прокат (19,9%), а также подсолнечное масло (18,7%).



В последние годы основными направлениями несырьевого экспорта из России являются СНГ, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Ближний Восток с Африкой, существенное значение также имеют трейдеры и офшоры, отмечают в РЭЦ.

За 10 месяцев этого года ведущими регионами российского несырьевого экспорта выступили СНГ ($19,71 млрд), Восточная Азия ($11,51 млрд), Западная Европа ($10,75 млрд) и Ближний Восток ($8,68 млрд). Кроме того, значительные экспортные объемы поступили в Восточную Европу ($7,93 млрд), Северную Америку ($6,07 млрд), трейдерам и офшорам ($5,69 млрд) и в Северную Африку ($5,38 млрд). Второстепенное значение имели Южная Азия, Латинская Америка, Тропическая Африка и Юго-Восточная Азия, отметили в РЭЦ.

— В январе – октябре 2016 года по сравнению с январем – октябрем 2015 года экспорт снизился по 10 из 13 направлений. Увеличился экспорт в Северную Африку, Восточную Европу и Тропическую Африку, — сообщили в экспортном центре.

При этом наибольшие темпы спада показал экспорт трейдерам и в офшоры (-39%), в Латинскую Америку (-30%) и Юго-Восточную Азию (-25%). Лучшая динамика зафиксирована в экспорте в Северную Африку (+51%) и Тропическую Африку (+21%).

«Ведущими контрагентами России по несырьевому экспорту в январе-октябре 2016 года были Казахстан (7,2%) и Китай (7,1%), в число главных партнеров также вошли Белоруссия (6%), США (5,7%), Турция (4,9%), Нидерланды (4,4%) и Украина (4,3%). Кроме них, важными партнерами по итогам 10 месяцев 2016 года были Индия (3,6%), Германия (3,4%), Алжир (2,9%), Египет (2,8%), Республика Корея (2,4%), Япония и Швейцария (по 2,1%)», — говорится в материалах РЭЦ.

Наибольшее снижение в абсолютном выражении за январь – октябрь 2016 года испытал несырьевой экспорт в Нидерланды (-$3,61 млрд), Германию (-$1,66 млрд), Казахстан (-$1,34 млрд) и Турцию (-$1,32 млрд). При этом значительно вырос экспорт в Алжир (+$1,57 млрд), Иран (+$0,72 млрд) и Великобританию (+$0,6 млрд).

Директор направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Андрей Аусев отметил, что одной из причин роста несырьевого экспорта является то, что производители начинают осваивать новые рынки сбыта ввиду снижения внутренней покупательской способности и стоимости привлечения трудовых ресурсов.

