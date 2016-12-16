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Россия наращивает динамику несырьевого экспорта

В общем объеме экспорта за 10 месяцев 2016 года доля несырьевых неэнергетических товаров выросла до 37,5%

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Доля несырьевых и неэнергетических товаров в общем объеме российского экспорта по итогам 10 месяцев этого года возросла на 4,4 процентных пункта до 37,5%. При этом основой российского экспорта остается топливо, сообщили «Известиям» в Российском экспортном центре (РЭЦ).

В структуре несырьевого экспорта основную роль играют пять товарных групп. По итогам 10 месяцев этого года экспорт металлопродукции составил $22,6 млрд, продукция машиностроения  $19,6 млрд, химических товаров  $17 млрд, продовольствия  $12 млрд и лесобумажных товаров  около $6,5 млрд.

Еще $3,43 млрд в этом году принес экспорт драгоценных металлов и камней. По данным РЭЦ, значение остальных групп товаров невелико.

Среди крупнейших экспортных товаров наибольший рост физических объемов поставок в январе-октябре 2016 года показали металлы платиновой группы, экспорт которых возрос в 2,6 раза, автомобильные шины (увеличение на 25,4%), пшеница (23,4%), горячекатаный нелегированный листовой прокат (19,9%), а также подсолнечное масло (18,7%).

В последние годы основными направлениями несырьевого экспорта из России являются СНГ, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Ближний Восток с Африкой, существенное значение также имеют трейдеры и офшоры, отмечают в РЭЦ.

За 10 месяцев этого года ведущими регионами российского несырьевого экспорта выступили СНГ ($19,71 млрд), Восточная Азия ($11,51 млрд), Западная Европа ($10,75 млрд) и Ближний Восток ($8,68 млрд). Кроме того, значительные экспортные объемы поступили в Восточную Европу ($7,93 млрд), Северную Америку ($6,07 млрд), трейдерам и офшорам ($5,69 млрд) и в Северную Африку ($5,38 млрд). Второстепенное значение имели Южная Азия, Латинская Америка, Тропическая Африка и Юго-Восточная Азия, отметили в РЭЦ.

 В январеоктябре 2016 года по сравнению с январемоктябрем 2015 года экспорт снизился по 10 из 13 направлений. Увеличился экспорт в Северную Африку, Восточную Европу и Тропическую Африку,  сообщили в экспортном центре.

При этом наибольшие темпы спада показал экспорт трейдерам и в офшоры (-39%), в Латинскую Америку (-30%) и Юго-Восточную Азию (-25%). Лучшая динамика зафиксирована в экспорте в Северную Африку (+51%) и Тропическую Африку (+21%).

«Ведущими контрагентами России по несырьевому экспорту в январе-октябре 2016 года были Казахстан (7,2%) и Китай (7,1%), в число главных партнеров также вошли Белоруссия (6%), США (5,7%), Турция (4,9%), Нидерланды (4,4%) и Украина (4,3%). Кроме них, важными партнерами по итогам 10 месяцев 2016 года были Индия (3,6%), Германия (3,4%), Алжир (2,9%), Египет (2,8%), Республика Корея (2,4%), Япония и Швейцария (по 2,1%)»,  говорится в материалах РЭЦ.

Наибольшее снижение в абсолютном выражении за январьоктябрь 2016 года испытал несырьевой экспорт в Нидерланды (-$3,61 млрд), Германию (-$1,66 млрд), Казахстан (-$1,34 млрд) и Турцию (-$1,32 млрд). При этом значительно вырос экспорт в Алжир (+$1,57 млрд), Иран (+$0,72 млрд) и Великобританию (+$0,6 млрд).

Директор направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Андрей Аусев отметил, что одной из причин роста несырьевого экспорта является то, что производители начинают осваивать новые рынки сбыта ввиду снижения внутренней покупательской способности и стоимости привлечения трудовых ресурсов.

Согласно статистике ФТС, совокупный объем российского экспорта сократился за 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 21,4% и составил почти $227 млрд. В РЭЦ пояснили, что основной вклад в отрицательную динамику экспорта внесло топливо, на которое пришлось около 83% совокупного снижения. Еще по 7% принесло сокращение экспортных поставок химических товаров и металлопродукции и 3%  продукции машиностроения. Основой экспорта России остается топливо  его поставки за январьоктябрь 2016 года составили $132,9 млрд или 58,6% общей величины.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Россия наращивает динамику несырьевого экспорта

Россия наращивает динамику несырьевого экспортаВ общем объеме экспорта за 10 месяцев 2016 года доля несырьевых неэнергетических товаров выросла до 37,5%

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