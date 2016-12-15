Поступающих в вузы ФСБ могут обязать отчитываться о своих доходах

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который может обязать абитуриентов ведомственных вузов Федеральной службы безопасности (ФСБ) предоставлять сведения о своих доходах и доходах супруга.



Это следует из текста законопроекта, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.