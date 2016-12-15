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Поступающих в вузы ФСБ могут обязать отчитываться о своих доходах

Соответствующий документ внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который может обязать абитуриентов ведомственных вузов Федеральной службы безопасности (ФСБ) предоставлять сведения о своих доходах и доходах супруга.

Это следует из текста законопроекта, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Однако, согласно документу, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не предоставляют граждане, призываемые на военную службу, а также граждане, поступающие в вузы МВД для обучения по очной форме в должности курсанта.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Поступающих в вузы ФСБ могут обязать отчитываться о своих доходах

Соответствующий документ внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным

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