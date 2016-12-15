Александр Галушка принял участие в переговорах лидеров России и Японии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры, где обсудили в Нагато (Япония) сотрудничество двух стран в области реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.



Как сообщил «Известиям» министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, эти вопросы поднимались как со стороны российского лидера, так и со стороны главы правительства Японии.

«Лидеры двух стран сверили часы по ключевым проектам и приоритетным направлениям совместной работы в макрорегионе», — рассказал он.

Во встрече двух лидеров шла речь и о развитии совместных проектов в области нефте- и газодобычи на Сахалине.

«В настоящее время идет строительство третьей линии завода по производству сжиженного природного газа на Сахалине, продолжается строительство магистрального газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Эти и иные инфраструктурные проекты призваны способствовать превращению Дальнего Востока в один из ведущих нефтегазовых регионов страны, придать дополнительный импульс социально-экономическому подъему Дальнего Востока», — рассказал глава Минвостокразвития.

Александр Галушка добавил, что стороны подтвердили взаимный интерес к проекту строительства газопровода Сахалин — Хоккайдо, договорившись активизировать его проработку на уровне хозяйствующих субъектов.

«Проект предполагает прокладывание наземной части газопровода от Сахалина до порта Вакканай на северном японском острове Хоккайдо. Общая длина такого газопровода достигает 1500 км, а его стоимость оценивается в 700 млрд иен ($6,72 млрд), — уточнил он.

Галушка также отметил, что в настоящее время Минвостокразвития России прорабатывает вопрос создания территории опережающего развития (ТОР) «Свободненская», которая даст существенные льготы и преференции инвесторам проекта Амурского газоперерабатывающего завода.



Галушка также рассказал, что на встрече обсуждалось участие японских компаний в развитии международного аэропорта в Хабаровске.

Также, по его словам была поддержана реализация в Приморском крае проекта японской компании «Иида Групп Холдингс» в сфере деревопереработки и развития деревянного домостроения.

«По предложению российской стороны японский инвестор увеличил планируемый объем инвестиций в проект и степень переработки заготавливаемой древесины. При этом глубина переработки древесины к 2020 году составит 54% (ранее заявленная глубина переработки — 33,2%)», — уточнил министр.

Кроме того, по его словам, сторонами было поддержано дальнейшее развитие совместных российско-японских проектов по созданию тепличных комплексов в территориях опережающего развития.

«В первую очередь идет речь о второй очереди строительства теплиц «Джей-Джи-Си Эверин» в ТОР «Хабаровск» и «Саюри» в ТОР «Кангалассы», — рассказали в министерстве, уточнив, что речь идет об инвестициях в оба проект в объеме около 3 млрд рублей.

