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Якутские спасатели стали лучшими на Дальнем Востоке

В 2016 году они спасли жизни более 680 человек

По итогам уходящего года Служба спасения Якутии признана лучшим аварийно-спасательным формированием Дальнего Востока. На ее счету участие в ликвидации таких крупных чрезвычайных ситуаций, как разрушение мостов на реках Эльга и Куйдусун и ЧП с севшим на мель теплоходом «Семен Аржаков».

В 2016 году якутские спасатели спасли 684 человеческие жизни, сообщает ИА SakhaNews. Число выездов на проведение аварийно-спасательных работ составило 953. Кроме того, активно проводились профилактические работы с населением.

Во время трансконтинентальной экспедиции «Полюс холода соединяет океаны» сотрудники якутской Службы спасения стали первыми в мире, кто прошел из океана в океан по внутренним водным путям.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Якутские спасатели стали лучшими на Дальнем Востоке

В 2016 году они спасли жизни более 680 человек

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