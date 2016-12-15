Средняя зарплата в Удмуртии выросла почти на 6%

Житель Удмуртии в среднем зарабатывает 25 925 рублей в месяц. По итогам 10 месяцев 2016 года этот показатель вырос на 5,8%. Однако рост цен сократил увеличение реальной зарплаты до 1,4%.

Согласно подсчетам Удмуртстата, по размеру зарплат республика стала шестой из 14 субъектов Приволжского федерального округа. Больше зарабатывают только жители Пермского края, Татарстана, Самарской и Нижегородской области и Башкирии. В октябре 2016 средний доход граждан составил 26 682 рубля. Учитывая выросшие цены, по сравнению с октябрем 2015 года реальная зарплата стала больше на 4%, сообщает ИА «Сусанин».

По последним данным, меньше всего в Удмуртии получают работники сельского хозяйства – 17 632 рубля. Это в 1,5 раза ниже среднего уровня оплаты труда по республике. Самую большую зарплату, как и прежде, получают сотрудники финансовых организаций – 38 094 рубля, а также те, кто трудится в сфере добыче полезных ископаемых – 43 577 рублей.