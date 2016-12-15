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Уралвагонзавод впервые ввел профессиональные стандарты

На предприятии в Нижнем Тагиле начались аттестации и переобучение

На головном предприятии Уралвагонзавода (УВЗ) в Нижнем Тагиле введен первый профстандарт из планируемых десяти. Согласно новым правилам, все специалисты охраны труда прошли переобучение и аттестацию. До конца года то же самое должны сделать метрологи.

По информации TagilCity.ru, определены профессиональные стандарты для гальваников, машинистов крана, полировщиков, специалистов по управлению персоналом, организации документационного обеспечения.

Процесс ведет рабочая группа из сотрудников отдела кадров, ОТЗ, юристов и других профессионалов. По словам экспертов, нововведения окажут влияние на уровень знаний и умений работников УВЗ.

Согласно постановлению правительства России от 27 июня 2016 года, внедрение профессиональных стандартов на предприятиях должно завершиться до 2020 года.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Уралвагонзавод впервые ввел профессиональные стандарты

На предприятии в Нижнем Тагиле начались аттестации и переобучение

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