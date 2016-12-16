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Минпромторг: детские товары у россиян в приоритете, но продажи падают

Граждане не торопятся экономить на детях

Спрос на детские товары у населения России стабильно высокий, хотя в денежном выражении их продажи в 2016 году снижаются, сообщил Минпромторг.

Расходы на детей традиционно сокращаются потребителями в последнюю очередь, даже в сравнении с другими товарами повседневного спроса.

«Детские товары по-прежнему являются приоритетом в покупках, несмотря на то что оборот розничной торговли в 2016 году по сравнению с 2015 годом в денежном выражении снизился на 2,7%», — сказал в пятницу «Известиям» представитель ведомства.

До этого в разгар кризиса на отечественном потребительском рынке в 2015 году продажи рухнули на 10%.

Россия занимает около четверти собственного рынка детских товаров (23% в 2015 году).

«Объем рынка детских товаров за девять месяцев 2015 года составил 386,62 млрд рублей, за девять месяцев текущего года объем рынка составил 412,1 млрд рублей. Отмечен рост объемов рынка в денежном выражении на 6,5%», — добавил собеседник «Известий».

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Минпромторг: детские товары у россиян в приоритете, но продажи падают

Граждане не торопятся экономить на детях

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