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Послы РФ и Ирана вызваны в британский МИД в связи с ситуацией в Алеппо

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в городе

Послы России и Ирана вызваны в британский МИД в связи с беспокойством по поводу гуманитарной ситуации в городе.

Об этом заявило российское посольство в Лондоне.

«Британский министр изложил реакцию официального Лондона на проходящую сейчас успешную гуманитарную операцию в Алеппо»,  цитирует ТАСС сообщение дипломатов.

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что Россия и Иран якобы не выполняли свои обязательства по доставке гуманитарной помощи при осаде города.

Кроме того, Джонсон заметил, что сейчас тысячи боевиков с семьями из Алеппо вывозятся на территорию, которую контролируют незаконные вооруженные формирования.

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Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Послы РФ и Ирана вызваны в британский МИД в связи с ситуацией в Алеппо

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в городе

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