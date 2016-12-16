Послы РФ и Ирана вызваны в британский МИД в связи с ситуацией в Алеппо

Послы России и Ирана вызваны в британский МИД в связи с беспокойством по поводу гуманитарной ситуации в городе.

Об этом заявило российское посольство в Лондоне.

«Британский министр изложил реакцию официального Лондона на проходящую сейчас успешную гуманитарную операцию в Алеппо», — цитирует ТАСС сообщение дипломатов.

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что Россия и Иран якобы не выполняли свои обязательства по доставке гуманитарной помощи при осаде города.

Кроме того, Джонсон заметил, что сейчас тысячи боевиков с семьями из Алеппо вывозятся на территорию, которую контролируют незаконные вооруженные формирования.

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