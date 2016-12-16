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Захарова ответила на призыв Франции созвать заседание СБ ООН

Представитель МИД РФ отметила, что Париж хочет отвлечь внимание от своих проблем

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Франции провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Сирии, вспомнив скандал с парикмахером президента этой страны Франсуа Олланда.

Захарова написала в Facebook, что столь срочный демарш Франции можно объяснить стремлением Парижа поскорее стереть из памяти французов данные о размере зарплаты парикмахера Олланда.

Напомним, ранее французские СМИ обнародовали размер зарплаты личного парикмахера президента Олланда. Выяснилось, что он получает почти €10 тыс., что сопоставимо с харплатой министра. Эта новость вызвала широкий резонанс.

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Захарова ответила на призыв Франции созвать заседание СБ ООН

Представитель МИД РФ отметила, что Париж хочет отвлечь внимание от своих проблем

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