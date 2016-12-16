Захарова ответила на призыв Франции созвать заседание СБ ООН

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Франции провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Сирии, вспомнив скандал с парикмахером президента этой страны Франсуа Олланда.

Захарова написала в Facebook, что столь срочный демарш Франции можно объяснить стремлением Парижа поскорее стереть из памяти французов данные о размере зарплаты парикмахера Олланда.

Напомним, ранее французские СМИ обнародовали размер зарплаты личного парикмахера президента Олланда. Выяснилось, что он получает почти €10 тыс., что сопоставимо с харплатой министра. Эта новость вызвала широкий резонанс.