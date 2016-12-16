Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
16 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Евросоюз решил оказать давление на все стороны конфликта в Сирии

По мнению лидеров ЕС, только так можно добиться реализации гуманитарных инициатив

Евросоюз решил оказать давление на все стороны конфликта в Сирии, чтобы заставить их реализовывать гуманитарные инициативы.

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

«Мы будем оказывать давление на других игроков, присутствующих в Сирии, с использованием всех доступных дипломатических инструментов», – цитирует его «РИА Новости».

При этом он обвинил в жестокости не только правительство Сирии во главе с Асадом, но и его союзников – Россию и Иран.

Туск добавил, что давление будет преследовать гуманитарные цели.

При этом на саммите лидеров ЕС не обсуждались новые санкции против России в связи с Сирией.

Читайте также: Франция требует срочного созыва Совбеза ООН по Алеппо

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

Евросоюз решил оказать давление на все стороны конфликта в Сирии

По мнению лидеров ЕС, только так можно добиться реализации гуманитарных инициатив

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгений Поддубный

военный корреспондент

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке