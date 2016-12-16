По мнению лидеров ЕС, только так можно добиться реализации гуманитарных инициатив
Евросоюз решил оказать давление на все стороны конфликта в Сирии, чтобы заставить их реализовывать гуманитарные инициативы.
Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.
«Мы будем оказывать давление на других игроков, присутствующих в Сирии, с использованием всех доступных дипломатических инструментов», – цитирует его «РИА Новости».
При этом он обвинил в жестокости не только правительство Сирии во главе с Асадом, но и его союзников – Россию и Иран.
Туск добавил, что давление будет преследовать гуманитарные цели.
При этом на саммите лидеров ЕС не обсуждались новые санкции против России в связи с Сирией.
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