Евросоюз решил оказать давление на все стороны конфликта в Сирии, чтобы заставить их реализовывать гуманитарные инициативы.

Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск.

«Мы будем оказывать давление на других игроков, присутствующих в Сирии, с использованием всех доступных дипломатических инструментов», – цитирует его «РИА Новости».

При этом он обвинил в жестокости не только правительство Сирии во главе с Асадом, но и его союзников – Россию и Иран.

Туск добавил, что давление будет преследовать гуманитарные цели.

При этом на саммите лидеров ЕС не обсуждались новые санкции против России в связи с Сирией.

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