Рубль не покажет сильного падения из-за ставки ФРС

Повышение ключевой ставки ФРС стало сигналом, который перебил укрепление рубля на фоне роста цен на нефть из-за устремлений инвесторов вложиться в долларовые активы. Эксперты при этом полагают, что у рубля есть шанс выстоять перед долларом.

ФРС США объявила, что в 2017 году ужесточит политику и повысит ставку еще три раза. Последняя новость и сделала доллар наиболее привлекательной валютой для инвесторов. Таким образом, меняющие рубль на валюту лица справедливо задаются вопросом, а не опоздали ли они.

Тем не менее, по данным банкиров, ажиотажа в спросе на валюту не было. Более того, отмечен низкий уровень спроса, что не создает дополнительного давления на рубль.

Отмечается, что монетарная политика США не сильно надавит на рубль, так как разница в процентных ставках пока продолжает играть в пользу рубля. Рынок нефти показывает баланс в то время, как Россия стала из-за санкций менее зависима от внешних капиталов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рубль вошел в стадию сопротивления