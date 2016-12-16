Только треть жителей России доверяют банкам

Только треть жителей России (31%) доверяют банкам.

Об этом свидетельствует опрос компании Ernst & Young, проведенный в 32 государствах.

«Снижение оптимизма в отношении российских кредитных организаций может быть также связано с ростом популярности альтернативных поставщиков финансовых продуктов и услуг, например, таких, как цифровые банки, FinTech-компании и супермаркеты, которые предлагают более простые, но комплексные сервисы», – считает один из авторов соцопроса Томас Мартин

По мнению аналитиков, россияне не доверяют банкам, у которых нет отделений и которые предоставляют свои услуги онлайн.

Также жители страны сомневаются в прозрачности банковских операций и способности кредитных учреждений сохранить их сбережения.

Немалую роль играет и низкая клиентоориентированность банков – только 20% респондентов убеждены, что смогут получить объективные консультации по продуктам и услугам банков.

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