Эксперты уверены в победе Поветкина над Стиверном

Российские спортивные эксперты, включая именитого боксера Руслана Проводникова, уверены в том, что 17 декабря Александр Поветкин одержит победу в боксерском поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC против канадца Бермейна Стиверна.

Поединок между Поветкиным и Стиверном вызывает в спортивной общественности широкий резонанс. Оба боксера выйдут на ринг после периода простоя, который у россиянина был связан с мельдониевым скандалом, из-за чего он не смог принять участие в бою против Деонтея Уайлдера, как раз ставшего обидчиком Стиверна в последнем бою канадца.

Известный российский боксер Руслан Проводников в числе других экспертов прочит Поветкину победу в бою со Стиверном. С ним согласен и бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, который уверен, что несмотря на явный статус Стиверна как андердога, со стороны Поветкина не будет никакой недооценки соперника. Эксперты отметили, что бой, скорее всего, пройдет в упорной борьбе, по итогам которой судьи отдадут предпочтение Поветкину.

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