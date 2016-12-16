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«Газпром» обяжут продавать больше газа через биржу

Минимальная квота продаваемого на торгах, должна составлять не менее 6% от ежемесячного объема добычи компании

«Газпром» обяжут продавать больше газа через биржу.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) готовит соответствующие изменения в постановление правительства «О реализации природного газа на организованных торгах по вопросам государственного регулирования цен на газ и доступа к газотранспортной системе «Газпрома»

При этом компания должна будет продавать на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) не менее 6% от ежемесячного объема добычи.

Согласно документу, другие независимые производители будут обязаны выставлять на продажу 10% газа.

«По нашим расчетам, пока под эти правила подпадает НОВАТЭК, «Роснефти» они пока не коснутся», – заявил «Известиям» заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: ФАС выставляет газ на биржу

Известия // пятница, 16 декабря 2016 года

«Газпром» обяжут продавать больше газа через биржу

Минимальная квота продаваемого на торгах, должна составлять не менее 6% от ежемесячного объема добычи компании

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