МЭР и Минфин ограничат раздувание расходов на госпрограммы

Минфин и Минэкономразвития подготовили проект постановления правительства (есть у «Известий») о пресечении необоснованных трат на госпрограммы со стороны бюджетных организаций и отраслей. Документ предусматривает дополнительный барьер в вопросе подтверждения необходимости выделения средств в виде специальной комиссии, которая должна будет давать согласие на поддержку из бюджета.

Как рассказал «Известиям» федеральный чиновник, согласовывать бюджетные выделения по госпрограммам будет комиссия во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Собеседник отметил, что получатели средств из бюджета стали все чаще вносить подпрограммы в уже утвержденные документы, что усложнило контроль над расходованием средств. При этом дополнительное согласование с МЭР и Минфином не проводилось.

В качестве реакции на это оба министерства подготовили поправки к порядку оценки эффективности госпрограмм. Отныне любые дополнительные меры должны быть согласованы с комиссией во главе с Шуваловым. Готовить сами предложения будет Минэкономразвития по согласованию с Минфином.

Отметим, что ранее о неэффективности расходования бюджетных средств на госпрограммы уже неоднократно обращала внимание и Счетная палата РФ. Было отмечено, что госпрограммы «раздуты» и перестали быть прозрачными, что сразу сказалось на бюджете.

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